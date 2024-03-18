Коуча Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО

Адвокат обвиняемого предлагал изменить меру пресечения на домашний арест или освободить под залог в 10 миллионов рублей, в то время как на одном из предыдущих заседаний речь шла о 50 миллионах. Сам Шабутдинов, выступая через видеосвязь из СИЗО, заявил, что его образовательные входят в перечень рекомендуемых для предпринимателей и выразил недоумение по поводу своего задержания.