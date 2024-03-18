В Новосибирске судят подрядчика ЛДС Михаила Воловича

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции, подсудимый Михаил Волович обвиняется в хищении целевых денежных средств на сумму почти 287 миллионов рублей, выделенных для финансирования строительства «Многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко». Эти средства должны были использоваться для выполнения подрядных работ на объекте.