«Теперь моя жизнь — между Ростовом и Дагестаном»: как продвигаются поиски студентки, которая пропала после соревнований

После того как Диана опубликовала кадры в телеграм-канале, один из подписчиков пошел дальше. Он изучил кадры в ультрафиолете и пришел к выводу, что на пляже кроме Анны и загадочного мужчины находились еще два человека. Но качество изображения настолько низкое, что четко разобрать что-то невозможно. Близкие считают, что это могут быть просто пиксели картинки.