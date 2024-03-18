«Теперь моя жизнь — между Ростовом и Дагестаном»: как продвигаются поиски студентки, которая пропала после соревнований

В Дагестане пошел 37 день поиска Анны Цомартовой, 21-летней студентки третьего курса РЮИ МВД. 10 февраля девушка в составе городской сборной по тайскому боксу выступила на состязаниях в Каспийске. Соревнования проходили во Дворце спорта имени Алиева. Примерно в четыре часа дня Анна вышла оттуда, оставив телефон у младшего брата. Сказала, что хочет прогуляться. В номер она так и не вернулась.
ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР.
Мать Анны Диана вспоминает, что накануне выступления разговаривала с дочерью по телефону. Они обсуждали и предстоящее соревнование. Из разговора стало ясно, что для спортсменки возможный проигрыш не стал бы трагедией. Состязание не было решающим в ее спортивной карьере.
— Это сразу исключает все домыслы, гулявшие по сети, на тему того, что дочь могла что-то с собой сделать после проигрыша. Это просто исключено. Как исключено и то, что ее исчезновение может быть связано с личной жизнью.
Следователи подтвердили последнее — молодого человека у Анны не было. Правоохранители гаджеты девушки, переписку за прошедший год.
— Там были только обычные бытовые разговоры, — поясняет Диана.
МИЛЛИОН ЗА ИНФОРМАЦИЮ.
11 февраля родители и другие родственники студентки были в Каспийске. До него добирались на такси. Отец специально взял отпуск на работе, а маме пришлось отказаться от назначения.
— Я как раз проходила собеседование и должна была вот-вот выйти работать в органы, — поясняет Диана.
Но жизнь внесла свои коррективы. По словам родных, они готовы на все, чтобы найти дочь. Отец сделал объявление о том, что заплатит миллион рублей за достоверную информацию о местонахождении дочери. Но пока родителям звонят лишь гадалки да экстрасенсы.
— Одна женщина хотела погадать за 35 тысяч рублей. А я не верю в это во все. Дошло до того, что после моего отказа все эти гадалки начали меня проклинать. Не понимаю, что происходит с людьми.
«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО НАДЕЖДА».
Так как следы девушки обрываются на пляже ведомственного санатория, Анну ищут и в море. Родители на связи со спасателями каждый день. Начальник расчета после работы у воды и в воде обязательно звонит Диане.
— Он говорит, что ее в море нет. Для меня это надежда.
Недавно родители получили запись с камеры, которая направлена на пирс санатория, где была студентка.
— Мы попросили программистов почистить кадры, убрать шумы. Если приближать кадры, то можно увидеть фигуру мужчины. Аня находилась от него в метрах тридцати. Судя по записи, это человек около пяти минут вдоль берега, туда-сюда. То есть моя дочь была на пирсе не одна.
После того как Диана опубликовала кадры в телеграм-канале, один из подписчиков пошел дальше. Он изучил кадры в ультрафиолете и пришел к выводу, что на пляже кроме Анны и загадочного мужчины находились еще два человека. Но качество изображения настолько низкое, что четко разобрать что-то невозможно. Близкие считают, что это могут быть просто пиксели картинки.
Тем временем оперативники проверили дом студентки в Ростове. Здесь зацепок они не нашли.
«ОБНИМУ И НЕ ОТПУЩУ ОТ СЕБЯ».
Почти месяц отец и мать находились в Каспийске, вместе с волонтерами обходили все стройки и заброшенные здания, линию берега. Сегодня они вернулись в Ростов.
— У младших детей школа. В Каспийске остались наши родственники. Скоро я туда поеду опять. Теперь моя жизнь — между Ростовом и Дагестаном.
По словам Дианы, недавно ей прислали видео с Мекки. Даже там молились за Анну.
— Для меня это был еще один знак того, что мы отыщем Аню. И тогда я закутаю ее в плед, обниму и не отпущу от себя ровно столько времени, сколько не была с ней.