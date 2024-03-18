Турист из Краснодара не смог самостоятельно выбраться из пещеры в Псебае

Мужчина решил прогуляться по пещере, но его фонарики перестали работать, оставив его в полной темноте. Он ударился и понял, что нуждается в помощи. Спасатели организовали поисково-спасательные работы, спустились в пещеру и начали поиск. Их задача осложнялась тем, что в пещере звук гасится.



Однако специалисты не сдались и усердно продолжали искать пострадавшего. Увидев следы и услышав голос, они последовали за ними и обнаружили мужчину в узком лазу. Спасатели помогли ему выбраться из пещеры и передали его родственникам.



Оказалось, что у мужчины диабет, но он отказался от медицинской помощи и благодаря оперативному вмешательству спасателей все закончилось благополучно.