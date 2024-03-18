Жительница Кобрина хотела помочь интернет-знакомому и лишилась денег

МИНСК, 18 мар — Sputnik.Кобринчанка хотела помочь своему интернет-знакомому, а в итоге отдала более 15 тысяч рублей мошенникам, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
48-летняя жительница Кобрина познакомилась с мужчиной-иностранцем в одной из социальных сетей. Некоторое время они общались по переписке, потом начали созваниваться. Их онлайн-общение длилось порядка шести месяцев.
Во время одного из разговоров иностранец обратился к белоруске с просьбой о помощи. Мужчина рассказал, что ему необходимо оплатить партию товара из Китая, но самостоятельно сделать у него это не получается.
Общая сумма составила чуть более 15 тысяч белорусских рублей. Женщина перевела эти деньги на карт-счет, который ей предоставил интернет друг. После этого иностранец перестал выходить на сайт.
Спустя некоторое время поняв, что стала жертвой злоумышленника, кобринчанка обратилась в милицию с заявлением о мошенничестве.