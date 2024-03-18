Уральскую олимпийскую чемпионку Красномовец обокрали в Италии перед марафоном

По данным издания, в Италию госпожа Красномовец прилетела 12 марта вместе с друзьями, чтобы принять участие в марафоне. На четвертый день путешествия компания отправилась за стартовыми пакетами, после чего остановилась пообедать. «Мы остановились в кафе. Я повесила сумку на стул, а сверху повесила пиджак. Друзья сидели напротив. Вещи были в поле зрения. Пообедали, встаем — сумки нет», — рассказала она изданию.



По ее словам, вечером 16 марта найти местоположение сумки удалось с помощью беспроводных наушников. «Отследили местонахождение устройства и наткнулись на румынский табор. Это было очень страшно. Мы в чужой стране, а на нас выбежал весь табор. Они жили под мостом. Разумеется, ничего отдавать нам не стали», — передает газета слова Олеси Красномовец.



Также она добавила, что вместе с друзьями они должны были вернуться домой 18 марта, однако билеты пришлось вернуть. В ближайшее время россиянка планирует обратиться в консульство. Как отмечает издание, несмотря на кражу сумки, спортсменка преодолела 42 км по улицам Рима и Ватикана.



В 2017 году «Патриоты России» выдвинули в губернаторы Свердловской области легкоатлетку Олесю Красномовец. Однако позже она сняла свою кандидатуру. Тогда стало известно, ей не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов и глав.