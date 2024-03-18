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Осуждены бывшие сотрудники полиции за пытки в ходе «январских событий»

Экс-полицейских осудили в Талдыкоргане по фактам пыток в ходе «январских событий», сообщает Zakon.kz.

18 марта 2024 года в суде города Талдыкорган состоялся приговор в отношении четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе «январских событий» (ст. 146 УК).

Уголовное дело расследовано спецпрокурорами области Жетісу.

Государственными обвинителями доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании Департамента полиции Алматинской области, виновные лица совершали запрещенные методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием.

В результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени.

Приговором суда трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы.

Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.