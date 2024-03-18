В Казани женщина прописала у себя в квартире 82 иностранцев

В Казани завели уголовное дело в отношении местной жительницы, которая нарушила миграционное законодательство. Ее обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ.
Установлено, что в январе этого года 33-летняя женщина незаконно прописала в своей квартире 82 иностранцев. При этом регистрация оказалась фиктивной, поскольку граждане других стран там не проживали.
Расследование взято на контроль прокуратурой Казани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.
Ранее пойманного в Казани иностранца, обвиняемого в убийстве, отдали властям Турции.