«Собака набросилась на ребенка, повалила и начала кусать». Гомельчанина судили за оставленную без присмотра собаку акита-ину

Собака напала на подростка 2012 года рождения в марте 2023-го. В тот день школьник играл с друзьями во дворе, а затем увидел собаку породы «акита-ину» без присмотра. Собаку ребенок взял за ошейник, и она пошла с ним, дети играли с собакой, гладили ее. А потом мальчик отпустил ошейник и побежал за друзьями, но собака рванула за ним, набросилась сзади и, повалив в лужу, начала кусать. Ребенка спас проезжавший мимо таксист, который оттащил собаку.