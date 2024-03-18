«Собака набросилась на ребенка, повалила и начала кусать». Гомельчанина судили за оставленную без присмотра собаку акита-ину

В Гомеле судили хозяина собаки, напавшей и покусавшей ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе Гомельского облсуда.
Собака напала на подростка 2012 года рождения в марте 2023-го. В тот день школьник играл с друзьями во дворе, а затем увидел собаку породы «акита-ину» без присмотра. Собаку ребенок взял за ошейник, и она пошла с ним, дети играли с собакой, гладили ее. А потом мальчик отпустил ошейник и побежал за друзьями, но собака рванула за ним, набросилась сзади и, повалив в лужу, начала кусать. Ребенка спас проезжавший мимо таксист, который оттащил собаку.
После инцидента школьнику потребовалось лечение. Собака укусила школьника в районе теменной области головы и за плечо. После укусов у него остались шрамы, и до сих пор он боится больших собак.
Мама мальчика в суде попросила взыскать с хозяина собаки моральную компенсацию — 5000 белорусских рублей.
Однако в суде также установили тот факт, что собака была озлоблена на сына истицы из-за того, что ребенок дергал ее за ошейник.
Пи этом ответчик в суде заявил, что собаку у него похитили еще в январе 2023-го. Однако это заявление не нашло своего подтверждения в судебном заседании.
В итоге суд постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере 4000 белорусских рублей.
Решение суда вступило в законную силу.