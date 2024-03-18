В Пермском крае упавшая с крыши глыба льда убила девушку

Глыба льда, упавшая с крыши дома на Советском проспекте в Березниках Пермского края 18 марта, убила девушку, сообщили в группе «Типичные Березники» в соцсети «Вконтакте».
Происшествие сайту perm.aif.ru подтвердили в краевом минздраве.
«На место оперативно подъехала скорая помощь, но девушку спасти уже не смогли. Она скончалась на месте», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
В СУ СК по Пермскому краю сообщение о гибели жительницы Прикамья пока не прокомментировали.
По данным портала 59.RU, погибшей было 25 лет.