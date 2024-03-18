Напомним, господин Гафуров был задержан в конце 2021 года. Его обвинили в заказном убийстве елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году, когда сам фигурант занимал пост мэра Елабуги. Ильшат Гафуров вину не признает.
Следствие ходатайствовало об оставлении подсудимого под стражей. А сторона защиту просила и изменить меру пресечения на домашний арест.
«Ъ-Казань».
Суд продлил арест Ильшату Гафурову до 20 июля
Савеловский райсуд Москвы продлил арест бывшему ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову до 20 июля. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».
Напомним, господин Гафуров был задержан в конце 2021 года. Его обвинили в заказном убийстве елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году, когда сам фигурант занимал пост мэра Елабуги. Ильшат Гафуров вину не признает.