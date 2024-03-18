Суд продлил арест Ильшату Гафурову до 20 июля

Напомним, господин Гафуров был задержан в конце 2021 года. Его обвинили в заказном убийстве елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году, когда сам фигурант занимал пост мэра Елабуги. Ильшат Гафуров вину не признает.



Следствие ходатайствовало об оставлении подсудимого под стражей. А сторона защиту просила и изменить меру пресечения на домашний арест.



«Ъ-Казань».