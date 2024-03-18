МО сообщило о пресечении попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию РФ

В этот же день в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ. Также представители Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в зоне специальной военной операции вертолет Ми-8 украинской армии.