МО сообщило о пресечении попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию РФ

«На территории противника группировкой прикрытия государственной границы в северной части населенного пункта Лукашовка было выявлено перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
В министерстве объяснили, что оператор российского FPV-дрона нанес удар в момент погрузки украинских военных на бронетехнику. Потери ВСУ составили восемь человек убитыми и ранеными, а механик-водитель ВСУ бросил бойцов и скрылся, уточнили в Минобороны России.
В этот же день в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ. Также представители Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в зоне специальной военной операции вертолет Ми-8 украинской армии.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.