В Несвижском районе мать угрожала отрезать руку 8-летнему сыну: возбуждено уголовное дело

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе мать угрожала отрезать руку 8-летнему сыну. Прокурор района возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.



Подозреваемой инкриминировано то, что она в состоянии алкогольного опьянения 31 января 2024 года, находясь по месту жительства и держа в руке нож, угрожала отрезать руку своему 8-летнему сыну. Она ударила мальчика ножом по правой руке и ранила правое предплечье. Ребенок воспринял угрозу матери как реальную.



Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Несвижский районный отдел Следственного комитета. Кроме того, прокурор Несвижского района по этому факту провел проверку исполнения законодательства о воспитании детей и защите их прав в неблагополучных семьях — выявлен ряд нарушений законодательства в деятельности субъектов профилактики.



Установлено, например, что мальчик длительное время находился в социально опасном положении, поскольку его мать вела аморальный образ жизни, каждый день в присутствии ребенка вместе с сожителем выпивала спиртное, прогуливала работу. При этом ребенок вынужденно пропускал занятия в школе.



Со слов второго ребенка, 17-летней дочери, учащейся одного из учебных заведений в Барановичах, мать на протяжении года, кроме продуктов питания, ни разу не давала ей деньги. Средства еженедельно присылал отец, который ранее был лишен родительских прав.



Несмотря на такую обстановку в семье, только в феврале 2024 года компетентные госорганы приняли решения о признании несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении, нуждающимися в госзащите и отобрании детей у матери. По результатам проверки прокурор Несвижского района внес представление в Несвижский райисполком.