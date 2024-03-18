Бывший аким Сатпаева осужден за взятку

Оба подсудимых свою вину признали и просили суд заменить лишение свободы более мягким наказанием. Несмотря на просьбу, экс-акиму Сатпаева назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.