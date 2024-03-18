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Гродненский рецидивист напал на женщину в подземном переходе столицы

В милицию поступило сообщение о том, что в подземном пешеходном переходе неизвестный мужчина ограбил минчанку, пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Источник: Смартпресс

Незнакомец ударил женщину по голове, вырвал из ее рук сумку с деньгами и скрылся.

Оперативники уголовного розыска столицы в тот же день отсмотрели записи камер наблюдения и изучили архив схожих по почерку преступлений прошлых лет. В итоге им удалось установить личность подозреваемого.

Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой, 47-летний житель Гродно, который после нападения на минчанку купил билет на поезд и уехал из столицы.

Его задержали и доставили для разбирательства в Минск.

На допросе задержанный пытался оправдаться тем, что у него не было денег на билет домой, поэтому «родилась мысль напасть на человека».

Возбуждено уголовное дело за грабеж.