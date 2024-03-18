Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области

По информации ДП Акмолинской области, 18 марта около 07.00 утра 30-летний водитель Hyundai Sonata, двигаясь в направлении Астаны, на 1346 км автодороги Екатеринбург — Алматы допустил столкновение с попутной автомашиной «ГАЗель».
«В результате ДТП пассажир Hyundai Sonata погиб, три человека травмированы: из них двое пассажиров Hyundai Sonata и 37-летний водитель “ГАЗели”. По нарушению ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами, полицейские начали досудебное производство. Назначена экспертиза», — говорится в сообщении.
В связи с аварией полицейские обратились ко всем водителям транспортных средств. Они попросили быть крайне бдительными на дорогах и перед выездом на дорогу призвали хорошо отдохнуть.
Ранее сообщалось о другом ДТП. 17 марта в Алматы напротив крупного торгово-развлекательного центра произошла авария со смертельным исходом.