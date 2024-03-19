«Что мне сделать, чтобы они меня простили?»: водитель, сбивший школьниц у «Атлантики», впервые высказался о ДТП

По словам брата, его дочь пыталась поговорить с одной из мам, «но не получилось разговора». «Я не знаю, как говорить, о чём говорить, что говорить! — продолжает Фаиг. — У меня самого единственная дочь. Мне жалко безумно девочек! Я хочу умереть, я не понимаю, что делать! Иногда думаю — что с собой сделать, чтобы это всё успокоилось?! Понимаете, я жил спокойно, тихо, муху не обидел, и тут такое. Никто от этого не застрахован!».