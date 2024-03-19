«Что мне сделать, чтобы они меня простили?»: водитель, сбивший школьниц у «Атлантики», впервые высказался о ДТП

Наш разговор состоялся в понедельник, 18 марта, в суде Московского района после заседания по другому делу, касающемуся 53-летнего Фаига. Он говорит эмоционально, жестикулирует. Клянётся, что готов на колени встать, сквозь землю провалиться, чтобы его простили.
«Машину я взял у знакомых, дали поездить. Подрабатывал. Ну вот никого не было на улице, дождь, светофор там не работал, уже почти 12 ночи было… Кто мог подумать, что так будет!» — вздыхает мужчина.
Старший брат водителя рассказывает о ДТП: "Брат ехал от меня к себе домой. Машина не работала, глохла, троила. Потом мне позвонили, сказали, что Фаиг попал в ДТП. Я сразу туда примчался.
Девочки ещё были на месте, мне показалось, что их долго не забирали. Я подходил к обеим, они были без сознания.
Потом скорые увезли их. Брат был в шоке, он плакал. Писали, что якобы мы угрожали очевидцам. Такого не было — никто не угрожал. Мы на взводе, конечно, были, переживали тоже".
Фаиг давно переехал в Калининград. Живёт с женой, мамой и семилетней дочкой — своим единственным ребёнком, рождения которого ждал 20 лет. Он говорит, что сейчас почти не выходит из дома и всё время проводит с девочкой, жена работает.
На вопрос, почему они не выходят на связь с родными девочек, брат честно отвечает: «Боимся», а Фаиг добавляет: "Мне дали бумагу, по закону я не имею права общаться с участниками ДТП, их родными, не могу им звонить.
Ну что мне сделать? Застрелиться, спрыгнуть, повеситься, чтобы они меня простили? Я боюсь, и закона боюсь.
Мне запретили общаться — никаких шевелений! Я и их телефон не знаю, ничего не знаю. Суд запретил мне! Я с браслетом хожу, у меня ограничения", — мужчина поднимает штанину и показывает устройство на щиколотке.
По словам брата, его дочь пыталась поговорить с одной из мам, «но не получилось разговора». «Я не знаю, как говорить, о чём говорить, что говорить! — продолжает Фаиг. — У меня самого единственная дочь. Мне жалко безумно девочек! Я хочу умереть, я не понимаю, что делать! Иногда думаю — что с собой сделать, чтобы это всё успокоилось?! Понимаете, я жил спокойно, тихо, муху не обидел, и тут такое. Никто от этого не застрахован!».
В 2022 году Фаига И. судили за попытку взятки полицейскому и приговорили к штрафу в 140 тысяч рублей. Фигурант выплатил только 83 500 и просит рассрочки. Судебные приставы обратились в суд, предложив заменть штраф другим наказанием. Заседание, назначенное на 18 марта, отложили. Редакция следит за развитием событий.
24 января на Ленинском проспекте 53-летний водитель на огромной скорости сбил двоих школьниц. Одна из них вскоре скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится на свободе. В середине февраля мама выжившей девочки сообщила, что дочь начала выходить из комы.