Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Бывшему акиму Сатпаева вынесли приговор за взятку в 10 млн тенге

Подсудимый свою вину признал полностью.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 18 марта — Sputnik. Вынесен приговор в отношении экс-акима города Сатпаев Шапагата Аубакира, сообщила пресс-служба городского суда. Он получил 3,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

«В феврале 2024 года А (Аубакир — прим). будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя М., осуществляющего работы по содержанию дорог г. Сатпаев, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вина доказана признательными показаниями и совокупностью представленных суду доказательств.

Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Подсудимые вину признали в полном объеме и просили суд назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд приговорил бывшего акима к 3,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Предпринимателя приговорили к штрафу в размере от 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Также суд вынес частное постановление в адрес акимата г. Сатпаев «для проверки обоснованности плана финансирования и целевого использования выделенных бюджетных средств и принятии соответствующих мер по их экономному использованию».

Приговор не вступил в законную силу.