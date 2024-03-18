Бывшему акиму Сатпаева вынесли приговор за взятку в 10 млн тенге

«В феврале 2024 года А (Аубакир — прим). будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя М., осуществляющего работы по содержанию дорог г. Сатпаев, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации», — говорится в сообщении.