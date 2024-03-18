В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом

По данным Минобороны РФ, в понедельник около 8.30 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали. Позже в Минобороны добавили, что с 11.30 до 11.45 мск средства ПВО над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО «Вампир», два снаряда РСЗО «Ольха» и один снаряд РСЗО «Град». Глава региона отметил, что средства ПВО отразили атаку ВСУ в Белгородском районе.