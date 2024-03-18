В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом

Ранее губернатор сообщал, что два человека были ранены после воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ.
«В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин. Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять это горе», — написал Гладков.
Он уточнил, что маленькую внучку успели спасти. По словам губернатора, девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. «У нее закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали», — подчеркнул Гладков.
По данным Минобороны РФ, в понедельник около 8.30 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали. Позже в Минобороны добавили, что с 11.30 до 11.45 мск средства ПВО над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО «Вампир», два снаряда РСЗО «Ольха» и один снаряд РСЗО «Град». Глава региона отметил, что средства ПВО отразили атаку ВСУ в Белгородском районе.