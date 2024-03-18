Мужчина погиб, переправляясь через водный канал, в Алматинской области

«Мой брат был совсем молодой, с 77 года. В тот день погода была снежная. Он ушел в ближайший магазин и не вернулся. Позднее мы узнали, что он погиб. Брат поскользнулся, перебираясь через канал и упал вниз. Это не первая гибель в этом канале. И я боюсь не последняя. Местные власти годами бездействуют», — заявил Ельжас Нусипов.