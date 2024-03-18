Суд по громкому делу о двойном убийстве закрыли от СМИ в Костанае

«Судья Хасенова удовлетворила ходатайство прокурора и закрыла процесс для представителей СМИ», — говорится в сообщении в понедельник.
На скамье подсудимых житель Лисаковска, который обвиняется в том, что во время распития алкоголя убил мужчину, с которым был знаком несколько часов, а его жену связал скотчем и сутки удерживал в квартире.
«Прошу закрыть судебный процесс, так как рассмотрение дела связано с интимными подробностями», — заявила ходатайство государственный обвинитель Нино Капанадзе.
Судья, удовлетворившая ходатайство, заявила, что закрыла процесс «из-за неразглашения интимных подробностей дела», но каких именно — не пояснила.
«Постановление суда о закрытом судебном процессе обжалованию не подлежит», — заявила Хасенова, и даже попросила, чтобы представители СМИ не снимали видео о том, как она разъясняет свое постановление, так как «с этого момента процесс уже закрыт».
«На замечание о том, что журналисты должны объяснить читателям причины, по которым закрыли, процесс, ничего не возразила, как и на вопрос о том, почему процесс нельзя было закрыть частично? Напомним, что даже громкое дело Дарьи Махортовой (девушка была жестоко изнасилована и убита) закрывали для СМИ лишь частично. “НГ” обратилась за разъяснениями к юристам и правозащитникам», — сказано в сообщении.