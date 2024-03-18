Суд по громкому делу о двойном убийстве закрыли от СМИ в Костанае

«На замечание о том, что журналисты должны объяснить читателям причины, по которым закрыли, процесс, ничего не возразила, как и на вопрос о том, почему процесс нельзя было закрыть частично? Напомним, что даже громкое дело Дарьи Махортовой (девушка была жестоко изнасилована и убита) закрывали для СМИ лишь частично. “НГ” обратилась за разъяснениями к юристам и правозащитникам», — сказано в сообщении.