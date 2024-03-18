Мужчина завил, что его дочь покусали до крови в детском саду в Шымкенте

«Три раза мы брали с нее объяснительную так как свою работу она выполняла не должным образом. Она плохо смотрела за детьми, также были вопросы к ней по поводу документов. Но со стороны родителей на нее не было жалоб. Об этом инциденте мы не были в курсе. Ни воспитатель, ни родители не говорили нам о таком случае. Кто именно кусал ребенка точно не ясно. Но мы предполагаем, что это был ребенок воспитателя. А записи с камер пропали потому, что в тот период камеры не работали. В организации, которая обслуживает, сообщили нам о том, что диск был переполнен и запись не сохранилась», — прокомментировала ситуацию заведующая.