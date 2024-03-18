При обстреле Белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель

«Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что в Грайворонском округе также есть двое раненых.
«У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в поселке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще одна пострадавшая получила ранения в результате обстрела села Головчино. Женщина с черепно-мозговой травмой сама обратилась в Борисовскую ЦРБ. Позже бригадой скорой ее доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал губернатор.
По его словам, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль, возгорания ликвидированы. Кроме того, различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домовладений — выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Также губернатор отметил, что в селе Гора-Подол повреждены пять частных домовладений.