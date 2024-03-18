При обстреле Белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель

«У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в поселке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще одна пострадавшая получила ранения в результате обстрела села Головчино. Женщина с черепно-мозговой травмой сама обратилась в Борисовскую ЦРБ. Позже бригадой скорой ее доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал губернатор.