Талые воды чуть не затопили республиканскую трассу в Актюбинской области

«Специалистами Актюбинского филиала ТОО “КАЖсервис” (ДЭУ-13 Шалкар) при поддержке девяти дорожных рабочих, четырех единиц специальной техники и 300 мешков песка были предприняты срочные меры для предотвращения перелива. В результате их усилий к 19:00 угроза перелива талых вод была успешно устранена, обеспечив безопасность автодороги республиканского значения», — говорится в сообщении.