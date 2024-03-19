В петербургском ресторане застрелили мужчину

«Следственным отделом по Московскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в одном из ресторанов», — говорится в сообщении.