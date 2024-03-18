ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
Уточняется, что в Белгороде в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Кроме того, поврежден легковой автомобиль.
Губернатор отметил, что в Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль. Также испорчена линия электропередачи. ⠀