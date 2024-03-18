Нарушения на миллионы тенге выявили в системе госзакупок в Алматы

«Хочу отметить, что с начала года Антикоррупционной службой города Алматы путем проведения мониторинга портала “Единое окно закупок”, а также направления соответствующих писем в государственные органы сэкономлено более 3 млрд тенге. Работа в данном направлении продолжается. В настоящее время ожидается предотвращение нерационального использования более 1,2 млрд тенге», — рассказал врио первого зам. руководителя Антикоррупционной службы Алматы Канат Салимбаев.