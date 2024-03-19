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Вертолет МЧС с 13 спасателями вылетел в Амурскую область из-за обвала на руднике

Вертолет Ми-8 МЧС России с 13 спасателями и специальным оборудованием вылетел в Амурскую область из Хабаровского края, сообщила пресс-служба ведомства. 18 марта на руднике в Зейском районе Амурской области произошел обвал горных пород, под завалами находятся 15 шахтеров.
Источник: РИА "Новости"

«Дополнительная группировка будет работать в Зейском муниципальном округе на месте обвала горных пород на руднике», — добавили в МЧС.

Обвал произошел на руднике горно-гидрометаллургического комбината. Прокуратура Амурской области сообщила, что под завалами находятся 15 человек. МЧС ранее сообщало, что там находились 13 горняков.

Рудник расположен на границе Магдагачинского и Зейского районов Амурской области, приблизительно в 40 км от станции Тыгда Транссибирской магистрали. На горно-добывающем комбинате «Пионер» руда добывается открытым и закрытым способом. Производство начало работу в 2008 году и за это время добыло 2,8 млн унций золота. Производственная мощность завода составляет до 6,7 млн т руды в год, на нем работает около 2,9 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов

МЧС