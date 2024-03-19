Вертолет МЧС с 13 спасателями вылетел в Амурскую область из-за обвала на руднике

Рудник расположен на границе Магдагачинского и Зейского районов Амурской области, приблизительно в 40 км от станции Тыгда Транссибирской магистрали. На горно-добывающем комбинате «Пионер» руда добывается открытым и закрытым способом. Производство начало работу в 2008 году и за это время добыло 2,8 млн унций золота. Производственная мощность завода составляет до 6,7 млн т руды в год, на нем работает около 2,9 тыс. человек.