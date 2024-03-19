Молодая женщина погибла после падения в дренажный колодец в Туркестанской области

«Трагедия произошла ранним утром вблизи села Майтобе. 29-летнюю девушку нашли еще живой в глубоком и узком дренажном колодце. Спасатели три часа пытались вытянуть обессиленную, качали внутрь кислород. На помощь пришел местный житель, которого спустили в трубу, и общими усилиями вытянули двоих наружу», — говорится в сюжете.