Молодая женщина погибла после падения в дренажный колодец в Туркестанской области

Как пишет телеканал «КТК», 30 спасателей пытались достать ее несколько часов.
«Трагедия произошла ранним утром вблизи села Майтобе. 29-летнюю девушку нашли еще живой в глубоком и узком дренажном колодце. Спасатели три часа пытались вытянуть обессиленную, качали внутрь кислород. На помощь пришел местный житель, которого спустили в трубу, и общими усилиями вытянули двоих наружу», — говорится в сюжете.
Пострадавшую передали медикам, но они через пару минут констатировали смерть. Провалилась девушка в колодец сама или ее кто-то столкнул — сейчас выясняет полиция.
Ранее сообщалось о другом трагичном случае. В Туркестанской области сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика. 17 марта его тело обнаружили в арыке.