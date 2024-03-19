В Кемеровской области семья из Новосибирска погибла в ДТП

По сообщениям подписчиков паблика «Матрешкин двор» в социальной сети ВКонтакте, на 373 км трассы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, включая двух учеников 217 школы. Об этом пишет VN.ru.