Печенье «с сюрпризом» едва не попало в СИЗО в Приморье

Конфеты с наркотиками едва не попали в СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю, сообщает ИА PrimaMedia. Такие случаи — не редкость для учреждений края. Именно поэтому сотрудники на ведут работу по пресечению попыток передачи на режимные объекты «запрещенки». Как удалось предотвратить попытку передачи крупной партии запрещенных веществ — рассказали в пресс-службе ведомства.
При досмотре очередной из посылок для обвиняемого по статье 228 УК РФ, инспекторы отдела режима и надзора обнаружили и изъяли 17 пакетиков с подозрительным содержимым бурого и белого цвета. Передать их пытались весьма хитрым способом: в конфетах и печенье «Орешки».
На место незамедлительно прибыла оперативная группа УМВД России по Приморскому краю, после изъятия неизвестных свертков экспертиза подтвердила, что вещества являются наркотическими. Более того, по задумке в СИЗО должен был попасть едва ли не целый коктейль из наркотиков, среди которых масло каннабиса, марихуана и еще один синтетический наркотик.
В пресс-службе ГУФСИН РФ по Приморскому краю еще раз напомнили, что передача наркотических средств на территорию учреждений УИС влечет за собой уголовную ответственность.