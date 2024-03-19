Печенье «с сюрпризом» едва не попало в СИЗО в Приморье

На место незамедлительно прибыла оперативная группа УМВД России по Приморскому краю, после изъятия неизвестных свертков экспертиза подтвердила, что вещества являются наркотическими. Более того, по задумке в СИЗО должен был попасть едва ли не целый коктейль из наркотиков, среди которых масло каннабиса, марихуана и еще один синтетический наркотик.