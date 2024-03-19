Потерявший связь американский Reaper аварийно сел на северо-западе Польши

Беспилотный самолет MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах крыльев — 20,1 метра, грузоподъемность — 2,2 тонны, максимальную скорость — 482 километра в час, дальность полета — 1852 километра. Может быть использован для сбора разведданных, для спасательных операций и для высокоточных ударов по наземным и воздушным целям.