Потерявший связь американский Reaper аварийно сел на северо-западе Польши

«После 23 часов (после 02.00 мск) в окрестностях Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил США, выполнявшего полет в польском воздушном пространстве», — говорится в сообщении.
Приземление произошло «в соответствии с процедурами» в «оцепленной незаселенной местности». Место приземления беспилотника охраняется соответствующими службами, военная жандармерия ведет разбирательство.
Ранее польские военные заявили, что невооруженный беспилотник, выполнявший тренировочный полет с аэродрома Мирославец, потерял связь с базой. Прилегающую к аэродрому территорию оцепили. Было остановлено движение на окрестных автомобильных дорогах.
Беспилотный самолет MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах крыльев — 20,1 метра, грузоподъемность — 2,2 тонны, максимальную скорость — 482 километра в час, дальность полета — 1852 километра. Может быть использован для сбора разведданных, для спасательных операций и для высокоточных ударов по наземным и воздушным целям.