В Иркутске задержали подозреваемых в убийстве в поезде 32 года назад

Тела двух убитых и одного раненого нашли на железной дороге. Тогда было установлено, что в вагоне ехали две компании из трёх человек. Одна компания захотела ограбить вторую — и взялась за ножи. Тела погибших и раненого сбросили с поезда, а сами скрылись. Задержать преступников не удалось. Дело было приостановлено.