Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Иркутске задержали подозреваемых в убийстве в поезде 32 года назад

В Иркутске задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении двойного убийства и покушении на убийство третьего человека, совершённом в сентябре 1992 года.
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Тела двух убитых и одного раненого нашли на железной дороге. Тогда было установлено, что в вагоне ехали две компании из трёх человек. Одна компания захотела ограбить вторую — и взялась за ножи. Тела погибших и раненого сбросили с поезда, а сами скрылись. Задержать преступников не удалось. Дело было приостановлено.

В 2024 году была получена информация, которая позволила возобновить дело. Двух подозреваемых задержали, им предъявлено обвинение. О третьем участнике событий не сообщается.