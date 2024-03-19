В Приморье вынесли приговор мужчине, скинувшему женщину с пожарной лестницы

Суд на основании единогласного вердикта присяжных вынес обвинительный приговор по статье об убийстве. Во время заседания установили, что в марте 2022 года 53-летний мужчина ссорился с 46-летней женщиной на пожарной лестнице. Из-за удара кулаком в грудь потерпевшая свалилась вниз через перила и погибла.