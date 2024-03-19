В Приморье вынесли приговор мужчине, скинувшему женщину с пожарной лестницы

Присяжные в Дальнегорске признали виновным местного жителя, который во время ссоры скинул женщину с 4-го этажа пожарной лестницы, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Суд на основании единогласного вердикта присяжных вынес обвинительный приговор по статье об убийстве. Во время заседания установили, что в марте 2022 года 53-летний мужчина ссорился с 46-летней женщиной на пожарной лестнице. Из-за удара кулаком в грудь потерпевшая свалилась вниз через перила и погибла.
Мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам заключения в колонии стр огого режима и ограничению свободы на год. Приговор ещё не вступил в законную силу.