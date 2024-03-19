Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке

«На Камчатке первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места, где сошла лавина на туристов, и приступила к поискам. К настоящему моменту уже обнаружено тело молодого человека. Поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель», — говорится в сообщении.
Тело первой жертвы схода лавины, 44-летней женщины нашли вечером в понедельник. Ранее следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту пропажи туристов.
Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в Клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском. Это РИА Новости подтвердил представитель клуба. В социальных сетях этой организации говорится, что данный клуб — некоммерческая организация, единственная в Камчатском крае, кто проводит курсы по подготовке инструкторов-проводников пешеходного туризма с нуля.
По информации МЧС по Камчатскому краю, группа из 11 человек была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел 18 марта днем, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих. Вначале их пытались искать своими силами, но потом по спутниковому телефону выжившие обратились в Центр кризисных ситуаций. На место были направлены спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике. Всего 38 человек.