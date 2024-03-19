Найдено тело второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке

По информации МЧС по Камчатскому краю, группа из 11 человек была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел 18 марта днем, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих. Вначале их пытались искать своими силами, но потом по спутниковому телефону выжившие обратились в Центр кризисных ситуаций. На место были направлены спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике. Всего 38 человек.