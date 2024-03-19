46-летнюю хабаровчанку осудили на 9 лет за убийство сожителя, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В январе прошлого года ночью пьяная женщина находилась в доме на улице Партизанской и поссорилась со своим сожителем, в ходе конфликта она не менее 45 раз ударила его топором. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.
Спустя некоторое время женщину задержали. Свою вину она не признала.
«Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Краснофлотского района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.