Следователи выясняют, почему сгорели жилые дома в Шкотово в Приморье

Продолжается следствие по уголовному делу из-за шести жилых домов в пгт Шкотово, сгоревших во время природного пожара, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Уголовное дело возбудили по признакам халатности. Следователи-криминалисты проверяют, соблюдались ли условия подготовки к сезону пожаров. Они выясняют, как в поселении распределяется сеть гидрантов, доступны ли они, соответствует ли уровень давления в них норме.

Также следствие проверит, оборудован ли водоём для тушения пирсом, есть ли возможность подъехать пожарным машинам. Выявят наличие минерализованной полосы вокруг населённого пункта, а также выяснят, были ли на территории нескошенная трава и хлам.