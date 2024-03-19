Следователи выясняют, почему сгорели жилые дома в Шкотово в Приморье

Продолжается следствие по уголовному делу из-за шести жилых домов в пгт Шкотово, сгоревших во время природного пожара, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Уголовное дело возбудили по признакам халатности. Следователи-криминалисты проверяют, соблюдались ли условия подготовки к сезону пожаров. Они выясняют, как в поселении распределяется сеть гидрантов, доступны ли они, соответствует ли уровень давления в них норме.
Следователи опросили потерпевших и свидетелей, назначили судебные экспертизы. По версии следствия, администрация не соблюдала правила подготовки к пожароопасному сезону, а меры по защите имущества граждан были неэффективными.
Напомним, жилые дома, а также хозяйственные постройки и угольные склады сгорели 15 марта из-за природных пожаров на юге Приморского края. Пострадавшим обещают компенсацию и сертификаты на покупку жилья. К счастью, все люди остались живы.