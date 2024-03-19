В Приморье тигр растерзал несколько лошадей

«Не досчитавшись четырех лошадей, мы принялись обследовать территорию вокруг загона. В поле, неподалеку от изгороди нашли два трупа. Тигр загрыз кобыл и оставил, даже есть не стал. Еще двух лошадей отыскать не удалось, следы волока простирались далеко в чащу. Чтобы сохранить то, что осталось, загнал оставшийся табун домой, заперев в сарае. Сообщил об инциденте в Центр “Амурский тигр”. Специалисты осмотрели место происшествия, сообщили, что соберут совещание, после чего примут меры. Разрешение на отлов тигра у них есть», — рассказал фермер.