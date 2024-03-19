В Приморье тигр растерзал несколько лошадей

В Приморье тигр напал на фермерское хозяйство в селе Яконовка, Уссурийский городской округ, сообщает ИА PrimaMedia. Жуткую находку коневод обнаружил в поле рядом с изгородью на утро. Мужчина признался, что подобное здесь — не редкость. На место происшествия прибыли специалисты Центра «Амурский тигр».
«Не досчитавшись четырех лошадей, мы принялись обследовать территорию вокруг загона. В поле, неподалеку от изгороди нашли два трупа. Тигр загрыз кобыл и оставил, даже есть не стал. Еще двух лошадей отыскать не удалось, следы волока простирались далеко в чащу. Чтобы сохранить то, что осталось, загнал оставшийся табун домой, заперев в сарае. Сообщил об инциденте в Центр “Амурский тигр”. Специалисты осмотрели место происшествия, сообщили, что соберут совещание, после чего примут меры. Разрешение на отлов тигра у них есть», — рассказал фермер.
По словам специалистов, главные причины, по которым хищники подходят к населенным пунктам, — отсутствие кормовой базы из-за снижения численности копытных, голод в результате травмы, ранения или болезни. Это заставляет зверя выходить к людям в поисках легкой добычи.
Что же касается фермера из Яконовки, то для него нападения тигров стали настоящей проблемой начиная с 2023 года. В феврале хищник дважды проникал через ограждение, растерзав двух кобыл. Весной тигр задрал шестерых лошадей прямо в загоне, повторив нападение в ноябре. В общей сложности с момента первого нападения табун поредел на 11 голов. В январе нынешнего года тигр снова напал на пасущийся рядом с загоном табун, поранив семерых лошадей.
Ситуация находится под контролем охотоведов, в течение года коневоду компенсировали четырех питомцев взамен зарезанных полосатым хищником.