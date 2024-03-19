За выходные мошенники выманили у жителей Иркутской области более 4 млн рублей

Также к полицейским обратилась 35-летняя жительница Нижнеудинска. Она разместила объявление о поиске съемной квартиры в социальной сети. С ней связался мужчина. Он отправил контакт собственницы, которая может помочь арендовать помещение. После переписки женщина сообщила, что находится за границей и лично встретиться не получится. Но она попросила перевести ей предоплату в размере 17 тысяч рублей. После того, как сибирячка перевела ей деньги, женщина перестала выходить на связь.