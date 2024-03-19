За выходные мошенники выманили у жителей Иркутской области более 4 млн рублей

За прошедшие выходные сибиряки перевели телефонным мошенникам более четырех миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 10 человек из разных районов. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.
— Чаще всего аферисты взламывали профили в социальных сетях и просили знакомых из списка контактов жертвы перевести им деньги. Таким образом пострадали трое жителей региона. Например, 41-летняя женщина, не подозревая, что аккаунт знакомой взломан, перевела по указанному номеру 15 тысяч рублей, — говорят в МВД.
Но больше всего перечислил аферистам 22-летний житель Иркутска. Он хотел заработать на инвестициях и отправил на «брокерский счет» 1,9 млн рублей. Но вывести деньги не смог.
Также к полицейским обратилась 35-летняя жительница Нижнеудинска. Она разместила объявление о поиске съемной квартиры в социальной сети. С ней связался мужчина. Он отправил контакт собственницы, которая может помочь арендовать помещение. После переписки женщина сообщила, что находится за границей и лично встретиться не получится. Но она попросила перевести ей предоплату в размере 17 тысяч рублей. После того, как сибирячка перевела ей деньги, женщина перестала выходить на связь.
По данным фактам полицейские проводят проверки и разбираются во всех обстоятельствах инцидентов.