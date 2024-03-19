Выбрала жертву и следила за ней: хабаровчанку осудят за серии грабежей

В Бикинском районе приговора суда ждет 39-летняя женщина за несколько грабежей. Городская прокуратура утвердила обвинение против нее. Известно, что горожанка обокрала одну и ту же женщину в течение нескольких дней подряд.
— По версии следствия, в январе этого года обвиняемая, находясь в гостях, сорвала с шеи ранее незнакомой женщины золотую цепь и сдала ее в ломбард, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На следующий день женщина снова подошла к той женщине — встретила она ее случайно или выслеживала намеренно, не уточняется, — и угрозами потребовала отдать ей золотые серьги. Та испугалась за свое здоровье и сделала все, как говорит преступница.
Во время расследования сотрудники полиции нашли похищенные украшения и вернули их хозяйке. Дело направлено в Бикинский городской суд.