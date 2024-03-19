Пьяный лихач устроил погоню с полицейскими и стрельбой на трассе в Иркутской области

Сотрудники ДПС во время патрулирования улиц поселка Куйтун в Приангарье обратили внимание на иномарку Toyota Corona Premio, за рулём которой находился мужчина, не пристёгнутый ремнём безопасности. Полицейские попросили автомобилиста остановиться, однако тот проигнорировал их, увеличив скорость, он попытался скрыться. Чтобы задержать лихача, правоохранителям пришлось стрелять по колесам его машины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «МВД. Медиа».
В ходе погони водитель иномарки выехал из поселка на трассу. На дороге он совершал резкие манёвры, чем подвергал опасности других участников дорожного движения. Тогда сотрудники полиции решили воспользоваться табельным оружием. После предупредительных выстрелов в воздух один из инспекторов ДПС открыл огонь по колёсам иномарки и повредил заднюю левую шину. В результате лихача удалось остановить. Нарушителем оказался 26-летний сельчанин.
По внешним признакам мужчина был пьян. Он не стал отрицать, что употреблял спиртное, но от прохождения освидетельствования отказался. Также выяснилось, что несколько лет назад автомобилист уже был лишен прав за пьяную езду, а после того как срок наказания закончился, он восстановил водительское удостоверение.
В отношении мужчины составили ряд протоколов, в том числе по ч. 1 ст. 12.26 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Иномарку поместили на спецстоянку.