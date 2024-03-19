Пьяный лихач устроил погоню с полицейскими и стрельбой на трассе в Иркутской области

По внешним признакам мужчина был пьян. Он не стал отрицать, что употреблял спиртное, но от прохождения освидетельствования отказался. Также выяснилось, что несколько лет назад автомобилист уже был лишен прав за пьяную езду, а после того как срок наказания закончился, он восстановил водительское удостоверение.