Отряд МЧС из Хабаровска вылетел на помощь шахтёрам в Амурскую область

Борт с тринадцатью горноспасателями и специальным оборудованием отправился в Амурскую область для помощи пострадавшим шахтёрам, которые казались под завалами в результате обрушения рудника горногидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой пресс-службу главного областного управления МЧС России, инцидент произошёл минувшим вечером.
По предварительным данным, под завалами могут находиться до 13 человек. К руднику первыми прибыли 25 горноспасателей на четырёх единицах техники Нерюнгринского военизированного взвода МЧС России. Также на месте работают специалисты предприятия — они по вентиляционному уклону спустились к пострадавшим. В настоящее время проводятся спасательные работы, механизированная расчистка транспортного уклона и восстанавливается связь.
Как сообщает «Интерфакс», люди находятся на глубине до 100−150 метров. Информации о том, что в результате обрушения горных пород кто-то из шахтёров получил травмы — нет. Воздух в шахту поступает, но прямой коммуникации с людьми нет. Руководство предприятия мобилизовало все силы для спасения своих сотрудников. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.