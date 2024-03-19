Отряд МЧС из Хабаровска вылетел на помощь шахтёрам в Амурскую область

Как сообщает «Интерфакс», люди находятся на глубине до 100−150 метров. Информации о том, что в результате обрушения горных пород кто-то из шахтёров получил травмы — нет. Воздух в шахту поступает, но прямой коммуникации с людьми нет. Руководство предприятия мобилизовало все силы для спасения своих сотрудников. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.