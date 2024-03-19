18-летний парень зарезал приятеля в Слюдянке

Шелеховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в убийстве своего знакомого, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в ночь с 3 на 4 марта 2024 года в Слюдянке фигурант находился в частном доме у своего приятеля и выпивал алкоголь. В какой-то момент возник конфликт, и гость стал избивать хозяина руками и ногами, а после ударил его ножом в область живота. Мужчина потерял сознание.
После этого нападавший, оставив раненого, покинул дом. Но, опасаясь, что тот может сообщить о случившемся в полицию, фигурант решил вернуться и убить мужчину. Вооружившись ножом, он нанес множественные удары пострадавшему, от которых тот скончался.
Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек сжег свою одежду в лесу и выбросил рукоять ножа в реку, после чего скрылся. Тело 24-летнего убитого обнаружила его мать, она вызвала полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого, на допросе он во всем признался. По ходатайству следствия молодого человека заключили под стражу.