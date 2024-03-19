18-летний парень зарезал приятеля в Слюдянке

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 марта 2024 года в Слюдянке фигурант находился в частном доме у своего приятеля и выпивал алкоголь. В какой-то момент возник конфликт, и гость стал избивать хозяина руками и ногами, а после ударил его ножом в область живота. Мужчина потерял сознание.