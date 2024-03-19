К пожизненному лишению свободы могут приговорить жителя Хабаровска

Следствием установлено, что ранее судимый житель города Хабаровска, являющийся постоянным потребителем наркотических средств, с целью улучшения своего материального положения, действуя в составе организованной группы, приобрел у одного из соучастников более 68 граммов наркотического средства. После чего, злоумышленник с целью сбыта прибыл в поселок Ванино и поселился в одной из гостиниц, где расфасовал приобретенное наркотическое средство на более мелкие партии, которые в последствии намеревался сбыть путем размещения «закладок» на территории поселка Октябрьский.