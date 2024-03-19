К пожизненному лишению свободы могут приговорить жителя Хабаровска

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело по факту покушения на сбыт сильнейшего наркотика в особо крупном размере, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Сотрудниками следственного отделения Ванинского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего жителя города Хабаровска в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Следствием установлено, что ранее судимый житель города Хабаровска, являющийся постоянным потребителем наркотических средств, с целью улучшения своего материального положения, действуя в составе организованной группы, приобрел у одного из соучастников более 68 граммов наркотического средства. После чего, злоумышленник с целью сбыта прибыл в поселок Ванино и поселился в одной из гостиниц, где расфасовал приобретенное наркотическое средство на более мелкие партии, которые в последствии намеревался сбыть путем размещения «закладок» на территории поселка Октябрьский.
По результатам предварительного следствия противоправная деятельность обвиняемого изобличена полностью. Мужчина с предъявленным обвинением согласился.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ с утвержденным надзирающим органом обвинительным заключением направлено в суд.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Судебного заседания обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде.