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На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ

ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Расчеты беспилотников группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательные пункты противника, сообщили журналистам в Минобороны России.
Источник: © РИА Новости

«. После предварительной разведки местности и выявления целей устанавливают штатный боеприпас. После взлета оператор вывел дрон на цель и произвел сброс над объектом противника, камера фиксирует успешный подрыв боеприпаса», — рассказали в ведомстве.

В ходе дораздвеки с воздуха бойцы выявили еще один наблюдательный пункт противника, расположенный в гараже.

«Было принято решение ударить по нему FPV-дроном. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в наблюдательный пункт украинских боевиков», — добавили в Минобороны.