На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ

«. После предварительной разведки местности и выявления целей устанавливают штатный боеприпас. После взлета оператор вывел дрон на цель и произвел сброс над объектом противника, камера фиксирует успешный подрыв боеприпаса», — рассказали в ведомстве.
В ходе дораздвеки с воздуха бойцы выявили еще один наблюдательный пункт противника, расположенный в гараже.
«Было принято решение ударить по нему FPV-дроном. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в наблюдательный пункт украинских боевиков», — добавили в Минобороны.