Группировка «Восток» заявила об отражении двух контратак 1-й президентской бригады Украины

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. Подразделения группировки в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки формирований 1-й бригады президента Украины в районе Урожайного, уничтожили группу резерва 108-й бригады территориальной обороны на пикапах в районе Мирного. Пресекли попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя. Ударом бомбардировочной авиации и огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Шахтерского и Старомайорского», — сообщил он.