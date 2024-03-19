Группировка «Восток» заявила об отражении двух контратак 1-й президентской бригады Украины

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. Подразделения группировки в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки формирований 1-й бригады президента Украины в районе Урожайного, уничтожили группу резерва 108-й бригады территориальной обороны на пикапах в районе Мирного. Пресекли попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя. Ударом бомбардировочной авиации и огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Шахтерского и Старомайорского», — сообщил он.
По данным Гордеева, в течение суток на направлении уничтожены свыше 130 военнослужащих противника, танк, 2 бронетранспортера, 4 единицы автомобильной техники, 8 беспилотных летательных аппаратов и станция радиоэлектронной разведки.