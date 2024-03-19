Во дворе многоэтажки в Усть-Куте дети спасли мужчину от нападавшей собачьей стаи

На кадрах отчетливо видно, как псы пытаются окружить мужчину, и как быстро сориентировались игравшие во дворе дети. Они подбежали к мужчине и начали отпугивать собак.
Происшествием во дворе микрорайона Мостоотряд заинтересовались следователи.
«По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказали в региональном Следкоме.
Стоит отметить, что смелость детей уже не в первый раз спасает людей от нападения бродячих псов. Например, в первых числах марта школьники в Братске отбили 8-летнего мальчика у собаки, вцепившейся в него.