В Лесосибирске детсадовец застрял в игровом комплексе и потерял сознание

Сейчас ребенок находится в больнице в бессознательном состоянии.
Все случилось 18 марта во время утренней прогулки малышей с воспитателем на территории детской площадки. По версии следствия, 3-летний мальчик во время игры на игровом комплексе застрял в пространстве между напольным покрытием и перилами.
«Воспитатель, заметив ребенка, свисавшего ногами с наружной стороны игрового комплекса, вытащила его и вызвала бригаду скорой помощи. В бессознательном состоянии мальчика доставили в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в СК.
В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).