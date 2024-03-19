В Лесосибирске детсадовец застрял в игровом комплексе и потерял сознание

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).