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В новосибирском Академгородке во время пожара в квартире погибли животные

Во время пожара погибли домашние питомцы.
Источник: Freepik

В квартире в Академгородке, где произошел пожар, погибли животные. По данным ГО и ЧС по Советскому району Новосибирской области, причина возгорания — короткое замыкание в розетке, в которой была гнилая электропроводка.

Во время пожара хозяев во время пожара дома не было, но там были домашние питомцы, которые погибли.

Начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев предупредил сибиряков о возможной опасности и настоятельно порекомендовал помнить о правилах противопожарной безопасности.

«Прежде всего необходимо следить за состоянием электропроводки в квартире. Если она старая, не нужно перегружать электросеть. Уходя из дома, выключайте все электроприборы, кроме холодильника», — отметил Перязев.

пожары