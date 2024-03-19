В новосибирском Академгородке во время пожара в квартире погибли животные

В квартире в Академгородке, где произошел пожар, погибли животные. По данным ГО и ЧС по Советскому району Новосибирской области, причина возгорания — короткое замыкание в розетке, в которой была гнилая электропроводка.
Во время пожара хозяев во время пожара дома не было, но там были домашние питомцы, которые погибли.
Начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев предупредил сибиряков о возможной опасности и настоятельно порекомендовал помнить о правилах противопожарной безопасности.
«Прежде всего необходимо следить за состоянием электропроводки в квартире. Если она старая, не нужно перегружать электросеть. Уходя из дома, выключайте все электроприборы, кроме холодильника», — отметил Перязев.