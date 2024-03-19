В Шелехове таксист обокрал пьяную клиентку

Как рассказали в пресс-службе суда, преступный замысел у шелеховчанина возник спонтанно:
«Работая на арендованном автомобиле водителем такси, мужчина ожидал заявки. В это время к нему подошла женщина средних лет в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она без оформления заявки попросила увезти её домой по указанному адресу, предложив хорошую плату, на что он согласился».
Доехали до места и уже там мужчина, «испытывавший материальные затруднения», увидел лежащие на крыльце колеса от автомобиля. Их-то он и украл, решив продать. Но успел только спрятать в своем гараже. Где колеса в скором времени и нашли сотрудники полиции.
Суд приговорил слабого на руку таксиста к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 2 лет.