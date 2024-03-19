В Шелехове таксист обокрал пьяную клиентку

«Работая на арендованном автомобиле водителем такси, мужчина ожидал заявки. В это время к нему подошла женщина средних лет в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она без оформления заявки попросила увезти её домой по указанному адресу, предложив хорошую плату, на что он согласился».